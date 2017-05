Meio-soprano Elena Gragera e pianista Antón Cardó atuam em Ferreira do Alentejo

Lusa 25 Mai, 2017, 11:49 | Cultura

O concerto "Um Espaço Comum: Aspetos da Tradição Lírica em Portugal e Espanha" vai decorrer, às 21:30, na igreja matriz de N. Sra. da Assunção, explicou a Pedra Angular - Associação dos Amigos do Património da Diocese de Beja, que organiza o festival.

O espetáculo, disse a organização, "centra-se" na herança poético-musical descoberta e reinventada por "grandes compositores" dos séculos XIX e XX, a partir de textos medievais e renascentistas, desde os cancioneiros galaico-portugueses a textos de escritores como Gil Vicente, Luís de Camões e Sá de Miranda.

No concerto, a cantora da Estremadura espanhola Elena Gragera e o pianista catalão Antón Cardó vão interpretar temas daquele "extraordinário património lírico comum" entre Portugal e Espanha.

Os artistas vão também revisitar peças "fundamentais" do "lied alemão" e da "chanson francesa" inspiradas em textos de escritores da Península Ibérica daqueles séculos, com destaque para obras dos compositores alemão Robert Schumann, austríaco Franz Schubert e do francês Charles Gounod.

Além do concerto, a passagem do Terras sem Sombra deste ano por Ferreira do Alentejo vai incluir uma visita ao centro histórico da vila, no sábado, a partir das 14:30.

A visita, orientada pelo historiador de arte José António Falcão, vai passar por vários monumentos de Ferreira do Alentejo, com destaque para a capela do Calvário, a ermida de N. Sra. da Conceição e o Museu de Arte Sacra.

No âmbito do programa de salvaguarda da biodiversidade do festival, está igualmente agendado um passeio no rio Sado, junto à aldeia de Santa Margarida do Sado, no domingo, a partir das 10:00.

O objetivo passa por promover um diagnóstico do curso médio do Sado para inventariar a biodiversidade e avaliar a qualidade da água.

A aldeia de Santa Margarida do Sado e a sua igreja gótica, enquadrada por vestígios arqueológicos, vão também "reter a atenção" dos participantes, entre os quais vão estar músicos, espectadores, membros da comunidade local, autarcas e técnicos.

O 13.º Terras sem Sombra - Festival de Música Sacra do Baixo Alentejo, sob o título "Do Espiritual na Arte Identidades e Práticas Musicais na Europa dos Séculos XVI-XX", decorre até 01 de julho, em oito concelhos do Alentejo.

O festival inclui visitas a património de centros históricos - novidade este ano -, concertos, passeios pela biodiversidade e a cerimónia de entrega do Prémio Internacional Terras sem Sombra 2017.