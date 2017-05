Mémorial ACTe em Guadalupe é Museu Europeu do Ano 2017

Lusa 06 Mai, 2017, 19:26 | Cultura

O museu foi selecionado pela Comissão de Cultura da Assembleia Parlamentar do Conselho da Europa (APCE) numa reunião realizada em Paris, em 09 de dezembro último.

De acordo com a relatora do prémio, Adele Gambaro (Itália), este "museu notável, deslumbrante e inovador enquadra-se precisamente nos critérios do Conselho da Europa".

"Inicialmente concebido como um memorial, o museu tornou-se não só um lugar vivo e dinâmico para a memória do tráfico transatlântico de escravos e da escravidão, ligando a África, a Europa e as Américas, mas constitui também uma comemoração da resiliência dos seres humanos. Promove a tolerância e abre de forma criativa perspetivas para o futuro ", como consta da página do Fórum Europeu de Museus na internet.

O painel de jurados elogiou ainda os princípios fundadores do museu, cujo papel é tornar o ato de lembrar um meio de produzir uma nova sociedade, com o objetivo de fornecer ferramentas intelectuais para a luta contra as consequências sociais e societais da escravidão, como o racismo, exclusão social, desigualdade e formas contemporâneas de violação dos direitos humanos.

A abordagem interdisciplinar inclui o recrutamento e a formação de pessoal local, a fim de criar um sentimento de pertença e apropriação no bairro muito desfavorecido de Carénage.

As horas de abertura tardias tornam ainda o museu num animado centro de artes vivas e um local de encontro para a população local, lê-se ainda na página daquele fórum na internet.

Da lista dos 46 museus nomeados para o prémio, três eram portugueses: o Museu de Leiria, o Museu do Dinheiro, em Lisboa, e o NewsMuseum, em Sintra.