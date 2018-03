Mercado global de arte cresceu 12% no ano passado para mais de 51 mil milhões de euros

Lusa15 Mar, 2018, 15:28 | Cultura

O crescimento que sucede a dois anos de queda, mantém os Estados Unidos na liderança do mercado, e eleva a China à segunda posição das transações, ultrapassando o Reino Unido por um ponto percentual, de acordo com o documento.

"Depois de dois anos de quedas e de incertezas, o mercado virou a página, em 2017, e [as vendas] registaram um crescimento em galerias, leilões, assim como nas feiras [de arte] e na internet", destaca a autora do "Art Market Report", Clare McAndrew, na introdução do relatório, publicado pela Feira de Arte de Basileia, com o banco suíço UBS.

A especialista destacou, porém, que a recuperação foi impulsionada em particular por vendas no segmento mais alto, o que aponta como tendência "menos positiva" na atividade.

Esse facto, para McAndrew, constitui aliás "uma preocupação", pois são as galerias e os negócios nos segmentos médio e baixo que criam emprego e geram receitas, a nível mundial, como afirma.

Alerta ainda para a polarização do mercado, e para a concorrência desleal: "Não se trata apenas de os grandes agentes estarem a gerir bem" os seus negócios, pois "muitas galerias queixam-se de estarem a invadir cada vez mais o seu espaço, tirando-lhes [a representação dos seus] artistas".

O crescimento registado em 2017 foi impulsionado por "preços recorde" atingidos em leilões, como os 364 milhões de euros do quadro de Leonardo Da Vinci "Salvador Mundi".

O segmento mais alto, no ano passado, mais do que duplicou em vendas, com um crescimento de 125%, em relação a 2016, para mais de oito mil milhões de euros.

As vendas em leilões de artes decorativas e antiguidades somaram 23 milhões de euros, em 2017, mais 27% do que em 2016.

As transações das galerias crescerem, em média, 4% no ano passado, sobre valores de 2016, para perto de 27,3 mil milhões de euros, o que corresponde uma quota de mercado de 53%.

O relatório aponta também a manutenção das feiras de arte como parte central do mercado global, respondendo com 46% das vendas das galerias, somando 12,541 mil milhões de euros de transações, em 2017.

O mercado na Internet teve o crescimento mais elevado no ano passado, ao atingir uma quota de 8%, segundo o relatório, com 4,3 mil milhões de euros em vendas - consolidando um crescimento de 72% nos últimos cinco anos, segundo o relatório.

Os Estados Unidos, com 42% das transações globais, lidera o mercado mundial da arte, seguindo-se a China, que no ano passado ultrapassou o Reino Unido como segunda potência mundial no mercado da arte, com uma quota de 21%, sobre os 20% britânicos.

Em 2017, o mercado mundial de arte dava emprego direto a três milhões de pessoas, aponta ainda o "Art Market Report".

O relatório está disponível no sítio da Feira de Arte de Basileia, na Internet, em www.artbasel.com.