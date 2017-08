O Presidente da República recebeu na terça-feira o quadro e o autor, o mestre mestre Beça, natural de Arouca.



Um homem que com esta encomenda do Presidente passou a ter mais clientela e a ser reconhecido nas ruas da cidade como conta o jornalista Nuno Moura Braz.



O orgulho do mestre António Beça, o retratista oficial do Presidente da República.