Metallica e Imagine Dragons confirmados na 14.ª edição do festival Alive

As duas bandas juntam-se no cartaz a Faith No More, Royal Blood, Parov Stelar, Tom Misch, Caribou, Parcels, Phoebe Bridgers, Dino D'Santiago, Seasick Steve, Inhaler, Hobo Johnson and the Lovemakers e Manel Cruz.



No cartaz continuam alguns nomes que estavam anunciados para as edições canceladas em 2020 e 2021, como é o caso do regresso dos Da Weasel.