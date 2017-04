Partilhar o artigo Michael Haneke, Nicole Kidman e Sofia Coppola são nomes em destaque no Festival de Cannes Imprimir o artigo Michael Haneke, Nicole Kidman e Sofia Coppola são nomes em destaque no Festival de Cannes Enviar por email o artigo Michael Haneke, Nicole Kidman e Sofia Coppola são nomes em destaque no Festival de Cannes Aumentar a fonte do artigo Michael Haneke, Nicole Kidman e Sofia Coppola são nomes em destaque no Festival de Cannes Diminuir a fonte do artigo Michael Haneke, Nicole Kidman e Sofia Coppola são nomes em destaque no Festival de Cannes Ouvir o artigo Michael Haneke, Nicole Kidman e Sofia Coppola são nomes em destaque no Festival de Cannes