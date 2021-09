Morreu Michael K Williams. Tinha 54 anos

Michael K Williams, in addition to being one of the most talented actors around, was also one of the kindest, sweetest, most gentle souls I’ve ever met. This is heartbreaking. My thoughts are with all those who loved him. ❤️ — James Gunn (@JamesGunn) September 6, 2021

A artist of rare rare sensitivity charisma intelligence and both raw and refined power /

Brought dignity and humanity into the darkest corners - refused to look the other way.

Dared us to look away from him

- but we could not. The truth flowed out of that man. — John Cusack (@johncusack) September 7, 2021

O cineasta James Gunn descreveu Williams como uma dasMuitos atores tem prestado homenagem na rede TwitterJohn Cusack acrescenta que para além da

Nasceu em Nova York no ano de 1966, iniciou a carreira nos palcos como bailarino e acompanhou Madonna e George Michael.





Tornou-se ator com a prestigiosa companhia de teatro,Ficoi muito conhecido por interpretar Albert "Chalky" White, um poderoso gangster, do período da Lei Seca, na série televisiva Boardwalk Empire, entre 2010 e 2014.

Em 2018 numa entrevista à BBC, Williams explicou que o sucesso da série se devia ao retrato que fazia do "ambiente que está acontecer nos Estados Unidos".







Nessa conversa Michael K Williams disse que The Wire "Mergulhou tão honestamente no que estava de errado na nossa sociedade, desde o departamento de polícia até aos nossos legisladores, do nosso sistema escolar e aos media. The Wire representou o que estava a acontecer na nossa comunidade".



O ator Travon Free descreve Williams como um "maldito génio, um ícone homossexual negro que desafiou as ideias da masculinidade negra num momento em que não era fácil. Era um homem verdadeiramente incrível. Uma grande perda", citado no The Guardian.



O porta-voz do Departamento de Polícia de Nova York, John Grimpel, disse que a polícia se deslocou à residência de Williams em Brooklyn depois de receber uma ligação de emergência às 14h na segunda-feira.



O ator tinha admitido publicamente que a nível pessoal já travava uma luta com drogas a algum tempo.

Os media americanos dizem que terá morrido de overdose, mas não há qualquer confirmação.