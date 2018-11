Michel Vaillant regressou a Macau com uma aventura entre a realidade e a ficção

Lusa15 Nov, 2018, 16:08 | Cultura

"Michel Vaillant é uma série [de banda desenhada] criada pelo meu pai em 1957. Hoje, lançamos aqui a 77.ª aventura, que tem algo de muito especial: é ficção, mas o ambiente é real, com circuitos, carros, equipas e pilotos reais", afirmou o filho de Jean Graton, em Macau, no lançamento do livro que coincidiu, não por acaso, com o primeiro dia do Grande Prémio.

A segunda aventura do piloto Michel Vaillant em Macau, 35 anos depois do álbum de banda desenhada "Rendez-vous à Macao", tem no enredo os pilotos André Couto e Sacha Fenestraz, atualmente a competir no maior evento desportivo do território, que decorre até domingo.

Passa-se no circuito, mas também em vários outros pontos da cidade, recorrendo à arquitetura e gastronomia, bem como às pequenas ruas mais escondidas.

"Voltar a Macau 35 anos depois é muito especial, até porque é o primeiro livro [da série] a ser traduzido para chinês tradicional e simplificado", enfatizou Graton.

Em março, no Festival Literário de Macau, o autor já havia previsto a "oportunidade única" para entrar no mercado chinês. Este novo álbum, adiantou hoje, vai ser distribuído em Macau, Hong Kong e no interior da China.

Para Benjamin Bénéteau, ilustrador, desenhar esta segunda aventura de Michel Vaillant em Macau foi "uma experiência única". Os desenhos são, pela primeira vez, da sua inteira responsabilidade.

"No ano passado, quando cá estive, percebi que ia ser o meu álbum mais difícil. A cidade é bonita, rica, mas difícil. Foi uma grande pressão. Estou muito feliz por estar cá, novamente, depois de a ter desenhado", afirmou.

O piloto de Macau André Couto, vencedor do Grande Prémio em 2000, revelou ser fã das aventuras de Michel Vaillant desde muito cedo, que o inspiraram mesmo antes de se tornar piloto profissional.

"Quando era mais novo, o livro ["Rendez-vous à Macao"] foi uma das minhas inspirações antes me tornar piloto profissional (...) O que se vê na vida real é o que se vê no livro. Isso inspira-me e espero que possa inspirar as novas gerações", sublinhou.

Para Sacha Fenestraz, é "um grande prazer" fazer parte da família Michel Vaillant. O carro do piloto franco-argentino, assim como na história, apelida-se de Vaillant.

As 77 edições das aventuras de Michel Vaillant continuam a ser impressas, afirmou Philippe Graton, que por último agradeceu "a ideia do projeto" ao diretor do Festival Literário de Macau, Ricardo Pinto, também editor.