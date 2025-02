Miguel Pauseiro, do grupo editorial Bertrand, eleito presidente da APEL

Os novos corpos sociais da APEL, para o próximo triénio, foram eleitos na terça-feira e um dos compromissos firmados foi "dar continuidade ao legado deixado pela direção liderada por Pedro Sobral", que presidiu à associação desde 2021, e que morreu em dezembro passado.

Em comunicado, Miguel Pauseiro lembrou Pedro Sobral como "um defensor incansável da importância do livro e da leitura, deixando uma marca indelével no setor editorial e livreiro em Portugal", tendo reafirmado a APEL enquanto "instituição representativa do setor".

Para os próximos três anos, a direção da APEL é liderada por Miguel Pauseiro (Bertrand Editora), contando ainda com Bernardo Santos (grupo LeYa) na vice-presidência, e ainda com Filipe Infante (Editorial Presença), Clara Capitão (Penguin Random House), Rita Pinto (Edições Almedina), Ana Neves (El Corte Inglés) e Manuel Fonseca (Guerra & Paz Editores).

Miguel Pauseiro está integrado na equipa de gestão do Grupo Bertrand Círculo desde 2016, "com responsabilidades nas áreas de apoio à decisão, controlo de negócios e projetos especiais".

A Associação Portuguesa de Editores e Livreiros foi constituída em 1975 e, de acordo com informação na página oficial, "tem por missão promover o desenvolvimento sustentado do setor do Livro em Portugal, a defesa dos direitos de autor, a diversidade editorial, a qualificação contínua dos profissionais do setor e a realização das ações necessárias à promoção das atividades editorial".