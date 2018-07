Milhares juntam-se em festival em Matosinhos para celebrar legado de Mandela

Lusa18 Jul, 2018, 23:39 | Cultura

Presente no Nelson Mandela Music Tribute, a designer de moda Roselyn Silva, de 30 anos, contou à agência Lusa que o ex-Presidente sul-africano Nelson Mandela, representou "acima de tudo esperança".

Nascida em São Tomé e Príncipe e a viver desde os quatro anos em Lisboa, Roselyn Silva, acredita que a mensagem de Mandela passava por "favorecer a união e o amor" e "não alimentar o ódio".

"Estamos no festival em tributo ao Nelson Mandela onde convivemos com várias culturas, etnias, nacionalidades, e isso foi possível, porque assim como, Nelson Mandela e outros deram a voz e abraçaram uma causa que lhes custou muito, muitos até a própria vida, no caso do Nelson Mandela foram anos de vida", relatou a jovem de São Tomé e Príncipe.

Blackson Afonso, de 35 anos, natural da Angola, confessou à agência Lusa que Nelson Mandela "não foi só uma lição para os africanos, mas também para o Mundo, porque ele foi persistente e lutou pela igualdade".

Segundo Blackson Afonso, o ex-presidente da África do Sul, "abriu o caminho para o que nós somos agora".

"A prova de como ele foi importante é que hoje estamos aqui a celebrar, hoje faz 100 anos e para o ano 101 e vamos continuar a celebrá-lo, porque ele lutou por algo que todos nós acreditamos. Ele lutou pela humanidade", reforçou Blackson Afonso que vive em Lisboa desde os oito anos.

Descontraído, o jovem luso-moçambicano Ricardo Carvalho, de 19 anos, frisou que Mandela representou um "modelo de liberdade".

"Aquilo que ele fez por nós ou pelo mundo em si foi uma atitude a que eu tenho de estar grato, e um exemplo a seguir", apontou Ricardo Carvalho.

A luso-angolana Rosana Silva, de 28 anos, acredita que Nelson Mandela representa "igualdade, compaixão e amor ao próximo".

"Representa muitos dos valores presentes na nossa sociedade, mas ainda temos muito para melhorar", acrescentou a jovem que vive há 26 anos no Porto.

Natural de Moçambique Gisela Machunqo afirmou que "é uma emoção muito grande poder estar aqui [no festival] como moçambicana e participar neste evento numa data tão significativa como esta".

Para Gisela Machunqo Nelson Mandela é uma personalidade que "representa a educação, a liberdade e a união dos povos africanos".

Desde hoje até sexta-feira, a praia de Matosinhos recebe um festival solidários com vários artistas internacionais, numa iniciativa cuja receita será entregue a instituições sociais.

Steven Tyler, Bob Geldof, Martin Garrix, Rui Veloso, Jimmy P, Kaiser Chiefs, Pablo Alboran, Gabriel O Pensador, KURA, Calema, Wyclef Jean com o senegalês Youssou N`Dour, o Soweto Gospel Choir ou Pablo Milanés alguns dos músicos reunidos para prestar homenagem ao histórico político sul-africano.

O ex-presidente da África do Sul Nelson Mandela, morreu a 05 de dezembro de 2013, aos 95 anos, depois de uma vida dedicada à luta contra a discriminação racial e contra as injustiças sobre a população negra.