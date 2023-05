Mimicat garante presença de Portugal na final do Festival da Eurovisão

Para além da canção portuguesa, também os temas daDe fora ficaram Malta, Letónia, Irlanda, Azerbaijão e Países Baixos.Antes da final, realiza-se na quinta-feira a segunda semifinal para apurar quais são os últimos dez últimos finalistas. Os chamados “Big Five” (França, Alemanha, Itália, Reino Unido e Itália) estão automaticamente apurados, assim como o país anfitrião, que este ano deveria ser a Ucrânia, por ter vencido a edição do ano passado.Em alternativa o Festival Eurovisão da Canção decorre este ano em Liverpool, no Reino Unido, país que ficou em segundo lugar na edição de 2022.A final da Eurovisão tem transmissão na RTP1 no próximo sábado a partir das 20h00.