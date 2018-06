Ministério da Cultura avança com novo Museu Joaquim Manso na Nazaré

Lusa08 Jun, 2018, 16:26 | Cultura

"O Governo está naturalmente empenhado na inclusão do novo Museu Joaquim Manso no futuro Plano Nacional de Investimentos", afirmou o ministro da Cultura, que hoje presidiu à assinatura de um protocolo entre a Direção Regional de Cultura do Centro (DRCC) e a Câmara da Nazaré, visando a reabilitação do atual edifício do Museu Dr.Joaquim Manso.

Para o ministro Luís Castro Mendes, a construção de um novo museu na Nazaré fará parte "de um triângulo [cultural] virtuoso", que inclui, a par do museu, a Casa Museu da Fundação Mário Botas (cuja abertura está a ser diligenciada pela direção, pela autarquia e pelo Ministério da Cultura) e o Forte de S. Miguel Arcanjo.

O novo Museu será construído em instalações cedidas pela família de Joaquim Manso para esse fim, e terá por base um projeto do arquiteto Álvaro Siza, que "vai agora ser reformulado para integrar as atuais instalações", divulgou o presidente da Câmara da Nazaré, Walter Chicharro após a assinatura do protocolo.

No documento, a que a Lusa teve acesso, a DRCC assume a disponibilização de 200 mil euros (50% a investir ainda este ano e os restantes 50% em 2019), para reabilitação do edifício que "já não reúne condições para acolher com integridade e segurança os visitantes, e apresentar as suas exposições".

A intervenção, que a autarquia estima poder arrancar ainda este ano, vai iniciar-se "pela cobertura e depois pelo interior" do Museu, onde são necessárias obras como "a reparação das paredes e a substituição de toda a instalação elétrica".

O custo total da obra deverá rondar os 350 mil euros, sendo a autarquia responsável pelo pagamento dos 150 mil euros não cobertos pela DRCC.

Durante a intervenção no edifício, o espólio ficará acomodado e patente ao público em dois edifícios camarários: o Centro Cultural da Nazaré (na marginal) e um prédio de três andares na rua dos Agricultores.

O documento hoje assinado compromete ainda a DRCC a, após as obras, "desenvolver todas as diligências no sentido de o Museu ser transferido para a Câmara Municipal da Nazaré", que há anos vem manifestando disponibilidade para assumir a responsabilidade do equipamento, desde que antes fossem realizadas as obras.

Além da reabilitação do Museu, o presidente da Câmara, Walter Chicharro, anunciou hoje ter sido aprovado o financiamento comunitário para a reabilitação da Igreja de S. Gião, uma obra na ordem dos 250 mil euros.

O Museu Dr. Joaquim Manso abriu ao público em 1976, na antiga casa de férias do escritor e jornalista fundador do Diário de Lisboa, doada ao Estado em 1968 para esse fim, pelo benemérito nazareno Amadeu Gaudêncio.

Localizado no Sítio da Nazaré, junto ao Promontório, o museu representa a identidade histórico-cultural da região da Nazaré, com incidência na cultura do mar.

Em outubro de 2016, o espaço, que funcionava de terça a domingo, passou a encerrar ao público durante os fins de semana, por "inadequabilidade física do edifício para receber maiores fluxos de visitantes", justificou na altura a DRCC, que tutela o Museu.