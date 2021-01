Ministra da Cultura aponta prioridade durante presidência da UE

Manter a cultura no topo da agenda é uma das prioridades da presidência portuguesa do Conselho da União Europeia. Perante a Comissão de Cultura e Educação do Parlamento Europeu, a ministra Graça Fonseca salientou esta manhã que a cultura, o património, as artes e a educação são um fator-chave para o sucesso da democracia europeia.