Ministra da Cultura diz que está restabelecida relação de confiança com companhias

"Pela primeira vez em muitos anos, os resultados vão sair e vão ser conhecidos pelas estruturas bastante antes de iniciar um novo ano e, portanto, acho que há condições para agora respirarmos todos diferente", declarou a ministra da Cultura, Graça Fonseca, numa visita realizada hoje ao Seiva Trupe-Teatro Vivo, companhia do Porto, que em 2018 não conseguiu receber apoio financeiro, no âmbito dos concursos do Programa de Apoio Sustentado da Direção-Geral das Artes.

Questionada pelos jornalistas sobre a relação atual com as companhias de teatro, Graça Fonseca disse que foi possível "restabelecer confiança" e que "foi possível durante o ano de 2019 resolver os problemas que existiam do anterior concurso, como o caso da Seiva Trupe, que é um dos casos mais emblemáticos", acrescentou.

"O que estamos convictos é que, com o restabelecimento desta relação, com o novo concurso que foi aberto relativamente cedo, [e cujos] resultados esperamos entre setembro e outubro (...), as companhias têm tempo de, até janeiro de 2020, programar, contratar e planear", argumentou.

Com a alteração do paradigma das datas de lançamento dos concursos, as companhias passam a ter mais tempo para "programar, contratar e planear, e isso é um compromisso que conseguimos cumprir, e é muito importante do ponto de vista da relação com as estruturas, porque não é fácil planear quando só se sabe em maio do próprio ano", considerou Graça Fonseca.

A ministra da Cultura disse ainda que a Seiva Trupe foi "talvez das primeiras companhias de teatro" que recebeu apoio, depois de ter tomado posse da pasta da Cultura, e "numa altura em que estava numa situação difícil, como aliás era o caso da Ensemble, [outra companhia] também do Porto".

"Fomos trabalhando numa perspetiva de 2019 ser um ano de transição, de ter algum apoio para que [a companhia] possa ter concorrido agora ao concurso do bienal e, ao longo deste tempo, temos tido uma relação relativamente próxima e de acompanhamento da Seiva Trupe", disse, revelando que a visita de hoje estava programada "há vários meses" e que decidiu "ver `in loco` aquilo que tem vindo a conversar à distância entre Lisboa e Porto".

A Seiva Trupe anunciou hoje que vai passar a ter sede na Fundação Escultor José Rodrigues, no dia 01 agosto e, em setembro, começa uma "digressão interna no Porto", por salas e cafés emblemáticos.

A partir de 01 de agosto, a "sede administrativa da Seiva Trupe vai passar a ser na Fundação Escultor José Rodrigues", avançou hoje à Lusa Jorge Castro Guedes, diretor artístico da Seiva Trupe, desde março deste ano, referindo que a atual sala de espetáculo e de ensaios da companhia "jamais passaria, com as novas normas da IGAC [Inspeção-Geral das Atividades Culturais]", porque não tem, por exemplo, "acessos para deficientes" nem "saídas de emergência".