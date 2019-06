Partilhar o artigo Ministra da Cultura explica situação do Opart no dia 3 no Parlamento Imprimir o artigo Ministra da Cultura explica situação do Opart no dia 3 no Parlamento Enviar por email o artigo Ministra da Cultura explica situação do Opart no dia 3 no Parlamento Aumentar a fonte do artigo Ministra da Cultura explica situação do Opart no dia 3 no Parlamento Diminuir a fonte do artigo Ministra da Cultura explica situação do Opart no dia 3 no Parlamento Ouvir o artigo Ministra da Cultura explica situação do Opart no dia 3 no Parlamento

Tópicos:

Benite, Espetáculos, Incerto, Opart, Quixote, Rivoli,