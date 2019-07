Ministra da Cultura lamenta morte da pianista

Lusa25 Jul, 2019, 16:45 | Cultura

"A ministra da Cultura lamenta a morte da pianista Maria Helena Leite de Matos da Silva (1919-2019), celebrando cem anos inteiramente mergulhados na Música", lê-se num comunicado hoje divulgado pelo Ministério da Cultura.

Distinguida com a Medalha de Mérito Cultural do Ministério da Cultura, em 2017, Helena Matos destacou-se em concerto, no país e no estrangeiro, tendo atuado com diferentes gerações de grandes intérpretes, como os violinistas Jack Glattzer, Christa Rupper e Leonor Prado, entre outros músicos.

A ministra da Cultura destaca que Helena Matos "foi também empenhada divulgadora e criadora de obras dos maiores compositores portugueses do seu tempo, como Fernando Lopes-Graça, Filipe Pires ou Armando José Fernandes, a quem dedicou o último programa que interpretou no Teatro Nacional de São Carlos, na temporada 1988/89".

Na Escola de Música do Conservatório Nacional, em Lisboa, onde lecionou durante toda a carreira, manteve-se como referência de músicos como os pianistas Jorge Moyano e Adriano Jordão, e de musicólogos como Manuela Toscano e Rui Vieira Nery, que se contam entre os seus muitos alunos.

Na nota de imprensa, a ministra envia à família e amigos da pianista "sentidas condolências".

Maria Helena Leite de Matos da Silva entrou no Conservatório Nacional, com 11 anos, no início da década de 1930, quando a direção musical da escola se encontrava ainda em Vianna da Motta, e iniciou pouco depois uma carreira de concerto que somou mais de sete décadas e se estendeu por todo o país e pelo estrangeiro.

Foi distinguida em 1948, com um prémio nacional de interpretação, recebeu igualmente o Prémio da Juventude Musical do Porto, em 1954, e o Prémio Luiz Costa, de homenagem ao compositor, em 1962.

Em 2017, o Ministério da Cultura atribuiu-lhe a Medalha de Mérito Cultural, por reconhecimento da sua carreira como intérprete e pedagoga.