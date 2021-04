Ministra feliz com a reabertura de salas de espetáculo porque a vida precisa de Cultura

A ministra da Cultura, Graça Fonseca, afirmou hoje, no dia em que reabrem os equipamentos culturais no âmbito do `plano de desconfinamento`, que a vida precisa de Cultura, daí a importância de as salas terem as suas portas abertas.