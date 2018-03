Ministro da Cultura diz que Mértola "merece" ser Património da Humanidade

Lusa06 Mar, 2018, 17:09 | Cultura

"Não tenho dúvidas" de que Mértola, no distrito de Beja, conhecida como `vila museu`, "merece ser Património da Humanidade", afirmou Luís Filipe Castro Mendes, referindo que acredita na aprovação da candidatura pela UNESCO "se for bem trabalhada, apresentada e estruturada".

Segundo o ministro, que falava aos jornalistas depois de uma reunião com o presidente da Câmara de Mértola, Jorge Rosa, incluída no programa da visita que hoje efetuou à vila alentejana, "tudo está na construção e na capacidade de persuasão da candidatura".

Mértola foi incluída pela Comissão Nacional da Organização das Nações Unidas para a Educação, Ciência e Cultura (UNESCO) na nova Lista Indicativa de Portugal à classificação de Património Mundial, a qual inclui 22 bens e é um "pré-requisito indispensável" para candidatura de bens a Património Mundial.

O ministro demonstrou a disponibilidade e o interesse do Ministério da Cultura em apoiar "tudo o que se venha a fazer" para desenvolver e tornar "mais atrativa e interessante" a vila de Mértola, que considerou "um grande centro de história e de arqueologia".

Luís Castro Mendes demonstrou também "o maior interesse" do Governo em apoiar a conclusão da obra de reabilitação da Casa Cor de Rosa, que está parada após a descoberta de quatro estátuas romanas no local.

"Temos o maior interesse em apoiar" a obra, que "é importante e interessante para a vila", mas também as "perspetivas interessantes que se abrem a partir da descoberta" das estátuas, frisou o governante.

Segundo o presidente da câmara, durante a obra de reabilitação da Casa Cor de Rosa, "um dos mais bonitos e emblemáticos edifícios do centro histórico" da vila de Mértola, foi descoberto um conjunto "muito importante" de quatro estátuas romanas, datadas do século I, o que provocou a interrupção dos trabalhos e "certamente vai levar a custos acrescidos para o município".

Jorge Rosa disse que a presença do ministro da Cultura na reunião de hoje foi "determinante" para resolver "alguns pormenores" da obra, como o prolongamento do prazo de conclusão contratualizado para garantir a comparticipação em 85% por fundos comunitários, e o município vai prosseguir com os trabalhos previstos no projeto inicial.

A obra, incluída na estratégia municipal para "potenciar a presença e a cultura islâmica que marcaram e marcam a história do território de Mértola", começou em maio de 2017, está orçada em cerca de 800 mil euros e tinha um prazo de execução previsto de um ano.

Jorge Rosa explicou que o projeto do município prevê a reabilitação da casa, que "estava em ruínas", e a criação no espaço de um complexo de banhos árabes, "como não existe em Portugal", e de uma casa de chá.

Por outro lado, o autarca considerou que o conjunto das estátuas, "pela sua importância", deve ser musealizado e colocado num local na vila para ser visitado pelo público.

O local tem de ter "a mesma dignidade e a mesma importância" das estátuas, defendeu Jorge Rosa, referindo que o espaço ainda não está definido, mas há várias soluções "em cima da mesa".

Segundo o autarca, o município e a Direção Regional de Cultura do Alentejo vão reunir "brevemente" para encontrarem o local e poderem começar a trabalhar no projeto de musealização do conjunto estatuário, que "é muito importante e será certamente mais um motivo para as pessoas se deslocarem a Mértola e irá contribuir para o turismo e o desenvolvimento da vila".