Ministro da Cultura inaugura exposição dos projetos para Museu Nacional da Resistência

Depois dessa data, a exposição vai estar em Peniche, disse à agência Lusa, o presidente da câmara municipal, Henrique Bertino.

Lançado pela Direção-Geral do Património Cultural (DGPC), e pela Ordem dos Arquitetos, o concurso público de arquitetura para o futuro Museu Nacional da Resistência e da Liberdade, na Fortaleza de Peniche, recebeu 22 candidaturas.

A equipa coordenada pelo arquiteto João Barros Matos foi a vencedora, ao propor a "sobreposição de percursos de diferente natureza, nunca perdendo, cada um deles, autonomia, significado ou fluidez no seu conjunto" e manter os valores arquitetónicos com interesse patrimonial, não deixando de se abrir a leituras mais contemporâneas", considerou o júri.

Os trabalhos foram apreciados por um júri, composto pelos arquitetos Alexandre Alves Costa, João António Serra Herdade, João Mendes Ribeiro e Sofia Aleixo, e pelo designer Henrique Cayatte.

O Governo decidiu investir 3,5 milhões de euros na recuperação da Fortaleza de Peniche, distrito de Leiria, para vir aí a instalar o Museu Nacional da Resistência e da Liberdade, depois de, em 2017, a ter retirado da lista de monumentos a concessionar a privados para fins turísticos, dada a polémica que gerou.

Já este ano, foi apresentado o guia de conteúdos do museu, com 11 núcleos temáticos, e lançado concurso de um milhão de euros para a requalificação do monumento.

A fortaleza, classificada como Monumento Nacional desde 1938, foi uma das prisões do Estado Novo de onde se conseguiu evadir, entre outros, o histórico secretário-geral do PCP Álvaro Cunhal, em 1960, protagonizando um dos episódios mais marcantes do combate ao regime ditatorial.