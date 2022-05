Ministros da Cultura da CPLP aprovaram Estratégia de Cooperação Cultural Multilateral 2022-2026

A informação foi transmitida à Lusa pelo ministro da Cultura de Portugal, Pedro Adão e Silva, dando conta que a 12.ª Reunião dos Ministros da Cultura da CPLP, que decorreu em Luanda, aprovou também o respetivo plano de ação da estratégia do próximo quadriénio.

"A estratégia tem aspetos importantes, aliás a tradução em questões práticas prolongou também aqui a nossa discussão um apelo a que todos os Estados-membros da CPLP façam um esforço de financiamento crescente nas políticas culturais", disse Pedro Adão e Silva.

Segundo o ministro da Cultura português, o financiamento à cultura é importante, porque, frisou, todos os Estados-membros "assumem a dificuldade de concretizar e materializar as políticas culturais".

"Portanto, há aqui um apelo, é que nos países terá certamente mais impacto do que noutro, o próprio Governo português inscreveu no seu programa de Governo uma meta para o esforço financeiro com as políticas culturais que é 2,5% da despesa pública discricionária", afirmou.

O apoio à formação constitui também um aspeto relevante e nesse domínio, salientou o governante, Portugal "pode dar um grande auxílio a muitos Estados-membros da CPLP em várias dimensões da política cultural também naquilo que tem a ver com os média e audiovisuais".

Luanda é desde 29 de abril até 05 de maio "Capital da Cultura da CPLP 2022" e distintos operadores de cultura partilham conhecimentos e apresentam a sua diversidade cultural em feiras de arte e cultura, gastronomia, cinema, teatro, música, dança, desfile de moda, exposições, debates e outros.

Pedro Adão e Silva deu conta de que na terça-feira visitou vários projetos artísticos em Luanda, nomeadamente ateliê, galeria de arte, a Companhia de Dança Contemporânea de Angola, o Eliga Teatro e sentiu "uma vibração e energia próprias e singulares".

"Mas, na diversidade que aqui se sente, há também aspetos que são partilhados por aquilo que é a atividade artística e criativa em Portugal, isto é, nós partilhamos a diversidade, mas também partilhamos alguns traços comuns, e acho que o segredo de uma estratégia comum assenta nisso mesmo", notou.

A 12.ª Reunião dos Ministros da Cultura da CPLP decorreu em formato híbrido e contou com a presença do secretário-executivo da comunidade, Zacarias da Costa, e do secretário de Estado das Relações Exteriores para a Cooperação angolana, Domingos Vieira Lopes.

Angola lidera, desde julho de 2021, a presidência rotativa da Comunidade dos Países de Língua Portuguesa.