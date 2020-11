"Míscaros" em versão `online` e com entregas ao domicílio no Fundão

Em comunicado enviado à agência Lusa, a Câmara do Fundão, no distrito de Castelo Branco, explica que o evento tem lugar de sexta-feira a domingo e que os participantes podem "desfrutar da animação e dos sabores do Míscaros - Festival do Cogumelo no conforto e proteção do seu lar".

A principal novidade está relacionada com um serviço de entregas ao domicílio, que vai levar até às pessoas alguns dos melhores pratos de cogumelos que tradicionalmente compõem as ementas das tasquinhas do festival.

O serviço funcionará em parceria com uma empresa do setor, estando disponível em quatro tascas que habitualmente marcam presença no festival.

Segundo o referido, as zona abrangidas pela entrega são Alcaide, Alcongosta, Aldeia de Joanes, Aldeia Nova do Cabo, Alpedrinha, Donas, Fatela, Fundão e Valverde, e as ementas e respetivos preços podem ser consultados na página de Facebook do Míscaros - Festival do Cogumelo.

Este evento, que irá seguir todas as indicações da Direção-Geral de Saúde, é organizado pela Liga dos Amigos do Alcaide, Município do Fundão e Junta de Freguesia do Alcaide e integra o Plano de Animação da Rede de Aldeias de Montanha, no âmbito da Estratégia de Eficiência Coletiva PROVERE iNature, sendo cofinanciado pelo Fundo Europeu de Desenvolvimento Regional (FEDER) através do CENTRO 2020 - Programa Operacional Regional do Centro.