Misty Fest regressa em novembro com concertos em várias cidades portuguesas

A organização, num comunicado hoje divulgado, refere que a 12.ª edição do Misty Fest, "uma das mais internacionais edições de sempre", decorre entre 03 e 30 de novembro.

Este ano o cartaz inclui "a especial NOPO Orchestra, ponto de confluência das tradições norueguesa e portuguesa, o internacionalmente aplaudido projeto Lina_Raül Refree, o veterano espanhol das eletrónicas Suso Sáiz, o nome de referência do novo jazz britânico Matthew Halsall, o mestre belga contemporâneo Wim Mertens, a lenda de Cabo Verde Nancy Vieira, o embaixador do jazz israelita Avishai Cohen, o lendário Penguin Café, a revelação espanhola Travis Birds e o compositor e pianista holandês Joep Beving".

"Entre a mais refinada folk e a mais elaborada música orquestral, entre o rock, o jazz, a world music ou a eletrónica, programando, lado a lado, talento nacional emergente e valores indiscutíveis bem como nomes da esfera internacional aplaudidos por público e crítica, o Misty afirma-se em 2021 como uma referência sem paralelo no panorama cultural português", refere a organização.

A 12.ª edição arranca no dia 03 de novembro, no Auditório de Espinho, com a NOPO Orchestra, que atua ainda em 04 de novembro, no Museu do Oriente, em Lisboa, no dia 05 de novembro em Coimbra, em sala a anunciar, e, em 08 de novembro, no Fórum Municipal Luísa Todi, em Setúbal.

As atuações de Suso Sáiz estão marcadas para 05 de novembro, no Auditório de Espinho, e 06 de novembro, no Museu do Oriente.

Matthew Halsall atua em 10 de novembro em Coimbra, em sala a anunciar, em 11 de novembro, no Museu do Oriente, e, em 14 de novembro, no Auditório de Espinho.

Os concertos de Wim Mertens estão agendados para 13 de novembro, em Coimbra, em sala a anunciar, e 14 de novembro no Altice Fórum Braga.

Nancy Vieira tem marcadas duas sessões para 14 de novembro no Museu do Oriente.

O Avishai Cohen Trio passa pelo Teatro Virginia, em Torres Novas, em 14 de novembro, e pelo Centro Cultural de Belém, em Lisboa, no dia seguinte.

Josep Beving tem concertos marcados em Coimbra, em 18 de novembro, em sala a anunciar, em Espinho, em 20 de novembro, no Auditório de Espinho, e, em Lisboa, em 21 de novembro, no Museu do Oriente.

Lina e Raül Refree apresentam-se em 22 de novembro, no Teatro Maria Matos, em Lisboa, e Travis Birds, em 26 de novembro, no Museu do Oriente, em 27 de novembro, em Coimbra, em sala a anunciar, e, em 28 de novembro, no Auditório de Espinho.

O Misty Fest encerra com um concerto do Penguin Cafe, no dia 30 de novembro, em Coimbra, em sala a anunciar.

Antes, o Penguin Cafe atua no Porto, na Casa da Música, em 28 de novembro, e, em Lisboa, no Teatro Tivoli, em 29 de novembro.

A edição deste ano do Misty Fest, organizado pela promotora UGURU, é "cofinanciada pela União Europeia através do Fundo Europeu de Desenvolvimento Regional (Fundo de Coesão, Fundo Social Europeu, Fundos Europeus Estruturais e de Investimento), enquadrado no COMPETE 2020 (Programa Operacional da Competitividade e Internacionalização)".