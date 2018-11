Partilhar o artigo Mito de D. Juan subverte os "cinco nãos" do Estado Novo em comédia de Pedro Gil Imprimir o artigo Mito de D. Juan subverte os "cinco nãos" do Estado Novo em comédia de Pedro Gil Enviar por email o artigo Mito de D. Juan subverte os "cinco nãos" do Estado Novo em comédia de Pedro Gil Aumentar a fonte do artigo Mito de D. Juan subverte os "cinco nãos" do Estado Novo em comédia de Pedro Gil Diminuir a fonte do artigo Mito de D. Juan subverte os "cinco nãos" do Estado Novo em comédia de Pedro Gil Ouvir o artigo Mito de D. Juan subverte os "cinco nãos" do Estado Novo em comédia de Pedro Gil

Tópicos:

Catarina Graça D Esfaqueado, Daniel Worm, Filipa Matta Loureiro, Gil, XXI,