MNE português destaca língua portuguesa como "arco-íris onde todas as cores cabem"

Presente na cerimónia oficial de celebração do Dia Mundial da Língua, que decorreu hoje em Lisboa, o ministro salientou a importância do português como língua que une vários países, num património cultural e económico partilhado, e que deve ser protegida e valorizada na área da literatura, estudo linguístico, ensino e promoção das artes.

"O Dia Mundial da Língua portuguesa é um dia de celebração da nossa língua", mas também um momento de "consciencialização sobre o valor" do idioma, "pertença de um património comum", afirmou Santos Silva.

Hoje, o português é hoje uma "língua pluricêntrica" que é "de todos e que pertence a todos sem nenhuma hierarquia nem nenhuma hierarquia nem nenhuma precedência" e que é "hoje bem da humanidade".

No seu discurso, o governante destacou vários projetos ligados à preservação da língua, entre os quais o programa de financiamento à tradução de obras de língua portuguesa para língua estrangeira que, no ano passado - primeira edição -, "apoiou 152 projetos editoriais de 110 editoras em 44 países".

Na sessão de hoje, é também apresentado o primeiro dicionário do português de Moçambique, dirigido por Inês Machungo, da universidade Eduardo Mondlane, um projeto "a todos os títulos emblemático", porque é a primeira obra do género fora de Portugal e do Brasil.

Trata-se do "primeiro dicionário atento às variedades africanas da língua portuguesa", afirmou.

O Dia Mundial da Língua Portuguesa, instituído pela Organização das Nações Unidas para a Educação, a Ciência e a Cultura (UNESCO) em 2019, assinala-se hoje e as celebrações decorrem em 44 países, com mais de 150 atividades, em formato misto, presencial e virtual, devido à pandemia de covid-19.

O português é falado por mais de 260 milhões de pessoas nos cinco continentes, estimando-se que, em 2050, esse número cresça para quase 400 milhões e, em 2100, para mais de 500 milhões, segundo estimativas das Nações Unidas.

Globalmente, 3,7% da população mundial fala português, que é língua oficial dos nove países membros da Comunidade dos Países (CPLP) e em Macau.

Em conjunto, as economias lusófonas valem cerca de 2.700 milhões de euros, o que faria deste grupo a sexta maior economia do mundo, se se tratasse de um país, de acordo com o Fundo Monetário Internacional (FMI).

Os países de língua portuguesa representam 3,6% da riqueza mundial.

O português é também língua oficial ou de trabalho de cerca de 20 organizações internacionais.