Mobile Film Festival

Estão a concurso 50 filmes com uma grande diversidade temática, entre o drama e a comédia.



A violência contra as mulheres, a homossexualidade, os migrantes e o terrorismo são alguns dos temas que fazem eco da realidade do mundo atual.



A jornalista Margarida Vaz falou com o presidente do júri e com Ruben Alves sobre a importância deste festival.