Mobilidade marca estudo sobre povos da Península Ibérica

O estudo genético, publicado na revista Science, revela que os ibéricos são maioritariamente descendentes de povos das estepes russas e ucranianas e que há vestígios da grande mobilidade desde há milhares de anos, de povos vindos da Ásia e de África.

O estudo teve a participação de mais de uma centena de especialistas de vários países, entre geneticistas, arqueólogos e antropólogos, alguns deles portugueses, como a bioantropóloga da Universidade de Coimbra Ana Gama da Silva, a arqueóloga da Universidade de Lisboa Ana Catarina Sousa e o investigador e geneticista da Universidade do Minho, Pedro Soares.

Daniel Fernandes, investigador da Universidade de Viena, que colabora com o Centro de Investigação em Antropologia e Saúde de Coimbra, também participou no estudo, salientando em declarações à Lusa a existência de contactos genéticos entre a Península Ibérica e o norte de África desde a Idade do Cobre, 2.200 anos antes de Cristo.

O estudo revela que já existiam cidades multiétnicas na Península Ibérica séculos antes de Cristo, sendo necessário mais trabalho de investigação, disse o investigador.

A mesma ideia defendeu a arqueóloga da Universidade de Lisboa Ana Catarina Sousa, que em declarações à Lusa disse que o estudo "é mais um abrir para novas investigações" e que se está a "abrir uma nova página", que pode auxiliar na falta de informação que há sobre a Idade do Bronze.

Ainda assim, adiantou, e a considerar as hipóteses do estudo, a Idade do Bronze (sensivelmente entre 4.000 e 1.300 anos antes de Cristo) caracteriza-se pela mobilidade, sendo a mobilidade uma das próximas linhas de investigação nesta nova fase de estudos do passado.

A investigadora vê como normal a revelação pelo estudo da prevalência na Península Ibérica de povos das estepes da região hoje ocupada pela Rússia e pela Ucrânia, decorrente de mobilidade e não se devendo, provavelmente, a invasões.

Tal como Ana Catarina Sousa, a bioantropóloga da Universidade de Coimbra Ana Gama da Silva também considera serem necessárias mais amostras, para analisar as interações e fluxos em Portugal, quer em termos de quantidade quer em termos de dispersão por todo o território.

Segundo a bioantropóloga, as conclusões do estudo não a surpreendem, recordando que em vários sítios arqueológicos portugueses já foram encontrados materiais de origem africana e asiática, o que faria prever os contactos com esses povos na Península Ibérica.

"O que estudo acaba por provar é que os contactos são mais antigos do que pensávamos", acrescenta.

Pedro Soares, investigador do Centro de Biologia Molecular e Ambiental da Universidade do Minho, diz que o estudo no qual participou "abre portas a muitos estudos" para perceber as influências que sofreu a população atual de portugueses e espanhóis.

Segundo Pedro Soares, geneticista, é "difícil" estabelecer diferenças no "gradiente este-oeste", ou seja, entre a população espanhola e portuguesa, acreditando ser "mais fácil" caracterizar as dissemelhanças entre as populações do norte e do sul do país.

"O sul do país tem uma influência genética proveniente do norte de áfrica e o estudo revela que essa influência começou há cerca de 4.000 anos e, a partir dos 2.000 anos, intensificou-se", disse.

Mas o principal resultado apresentado no estudo, a influência de povos das estepes do centro e leste da Europa, também é destacado pelo investigador.

"Talvez já estivéssemos à espera de encontrar, mas não com aquela intensidade, que é a chegada de pessoas do leste da Europa, das estepes russas e ucranianas. Foi um sinal tão forte de linhagens masculinas que substituiu a 100% todos os homens que já existiam na Península Ibérica", frisou.