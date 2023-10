Moçambique vai classificar centenária "Casa de Ferro" como Património Cultural

A proposta de classificação foi aprovada na quinta-feira em reunião do Conselho Nacional do Património Cultural, incluindo a requalificação do Museu da História Natural e do Museu da Moeda, alegando que representam "uma mais-valia para a conservação e preservação" e para a "atração turística e cultural", segundo a mesma fonte.

A "Casa de Ferro" é um imóvel prefabricado, de três andares, construído na Bélgica e edificado em Moçambique em 1892 para alojar a residência do governador-geral de Portugal, o que não chegou a acontecer devido às altas temperaturas que se faziam sentir no interior.

O edifício, que no período anterior à independência de Moçambique chegou a ser Museu Geográfico, acolhe atualmente serviços do Ministério da Cultura e do Turismo em Maputo.