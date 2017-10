ModaLisboa: David Pereira venceu concurso Sangue Novo e houve três menções honrosas

Lusa06 Out, 2017, 20:09 | Cultura

O nome do vencedor do prémio ModaLisboa do concurso Sangue Novo foi anunciado hoje pela presidente da ModaLisboa, Eduarda Abbondanza, no final do desfile dos dez participantes do concurso destinado a finalistas de cursos superiores de Design de Moda de escolas nacionais e internacionais e jovens designers em início de carreira.

David Pereira irá receber uma bolsa de cinco mil euros, atribuída pela ModaLisboa, um curso de verão na Domus Academy em Milão, Itália, e tem entrada direta no Sangue Novo da 50.ª edição da ModaLisboa, que decorre em março do próximo ano.

O júri, constituído por Eduarda Abbondanza, pela editora de moda da Vogue Portugal, Cláudia Barros, pelo designer de moda Filipe Faísca e por um jornalista estrangeiro, decidiu ainda atribuir três menções honrosas, que dão entrada direta na próxima edição Sangue Novo, a Filipe Augusto, Rita Afonso e Rita Sá.

Filipe Augusto venceu ainda o prémio Fashion Clash, anunciado e escolhido pelo diretor do festival de moda holandês Fashion Clash, Branko Popovic. O jovem designer português terá assim a oportunidade de apresentar a sua coleção em junho de 2018 em Maastricht, na Holanda, na próxima edição do festival.

Rita Afonso venceu o prémio The Feeting Room, cujo vencedor foi escolhido e anunciado pelos representantes da marca Edgar Ferreira e Guilherme Oliveira. A coleção que Rita Afonso apresentou hoje na ModaLisboa será produzida e vendida nas lojas de Lisboa e do Porto daquela marca.

Nesta edição do concurso Sangue Novo participaram ainda Alexandre Pereira, Carla Campos, Daniela Pereira, Federico Cina, Ivan Almeida e Rita Carvalho.

A assistir ao desfile estiveram dois elementos do atual governo, o secretário de Estado da Cultura, Miguel Honrado, e o ministro da Economia, Manuel Caldeira Cabral, e a vereadora da Cultura da Câmara de Lisboa, Catarina Vaz Pinto.