Montemor-o-Velho com maratona cultural de 72 horas

Lusa13 Set, 2018, 18:52 | Cultura

A iniciativa, organizada pela Câmara Municipal de Montemor-o-Velho, pretende assinalar as comemorações do Ano Europeu do Património Cultural, sendo dinamizados mais de 30 eventos ao longo dos três dias, protagonizados pelas associações locais.

"Nos espaços do concelho cheios de história ou que têm um significado especial para as diversas comunidades, as associações concelhias, enquanto porta-vozes do património cultural e defensores do património imaterial do concelho, criaram um programa diversificado", sublinha a autarquia do distrito de Coimbra, em nota de imprensa enviada à agência Lusa.

Durante os três dias, o programa vai passar por locais como o Convento de Nossa Senhora dos Anjos, a Capela de Santo António, o Centro Equestre ou o Jardim da Vila, em Pereira.

Um concurso gastronómico com pratos típicos da região, uma atuação que recorda o cancioneiro dos cantares gandareses, um espetáculo de teatro pelo Centro de Iniciação Teatral Esther de Carvalho (CITEC) ou uma corrida de carrinhos de rolamentos são algumas das propostas para a maratona.

Concertos, exposições, ateliês, um passeio cicloturístico ou torneios de sueca e de malha são outros dos eventos presentes no programa.

"A iniciativa, organizada pela Câmara Municipal e com parceria das juntas de freguesia e das associações culturais, recreativas e sociais, pretende ser um espaço de descoberta e aprendizagem, proporcionando um ambiente cultural rico e diversificado, assim como criar um ambiente propício a que estas possam continuar a crescer e a divulgar todo o seu potencial", salienta o município.