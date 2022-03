Montemor-o-Velho cria mais um livro de receitas digital e destaca arroz do Mondego

À semelhança da edição de 2021 do Festival do Arroz e da Lampreia de Montemor-o-Velho, foi feito o segundo livro digital que integra 10 receitas, "que celebram a riqueza gastronómica do concelho e da região, dando destaque à versatilidade do arroz carolino do Baixo Mondego", referiu a Câmara Municipal numa nota de imprensa enviada à agência Lusa.

O "Arroz de pato no forno", "beijinhos de arroz", "arroz de sardinha" ou "arroz de favas" são algumas das receitas que constam no livro digital, adiantou aquele município do distrito de Coimbra.

O Festival do Arroz e da Lampreia é uma iniciativa que celebra a gastronomia, a arte e a cultura do concelho de Montemor-o-Velho e da região.

A 20.ª edição do Festival do Arroz e da Lampreia realizou-se este ano num formato misto, já que a autarquia decidiu regressar com o formato presencial e manter a edição `online`.

Os livros digitais das edições de 2021 e 2022 podem ser consultados www.festivalarrozlampreia.pt, no separador "receitas".