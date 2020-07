Montemor-o-Velho investe 1,3 ME na requalificação do Convento dos Anjos

"Com o objetivo de preservar o património existente no concelho, a Câmara Municipal de Montemor-o-Velho pretende dar uma nova vida ao convento e ao centro histórico da vila", afirma, em comunicado, a autarquia presidida por Emílio Torrão.

Trata-se de "uma renovação profunda do interior e da envolvente", cuja primeira intervenção, dentro do convento, "vai arrancar em breve", adianta.

"As obras de requalificação do espaço interior do convento representam um investimento próximo dos 620 mil euros", refere a Câmara, que, para o efeito, aguarda ainda o resultado de uma candidatura ao programa Centro 2020.

Segundo a nota, "as mudanças vão começar logo no acesso ao convento, com o espaço a ficar preparado para dar uma resposta global de mobilidade", enquanto, no rés-do-chão, "o claustro vai poder receber exposições ao longo do ano, o jardim vai ser requalificado, assim como vão ser criadas instalações sanitárias para pessoas com mobilidade condicionada".

Também a Sala de Profundis vai ser reabilitada, tal como a Sala do Capítulo e os espaços que eram utilizados como cozinha e refeitório.

"No primeiro andar, o claustro superior vai ser o espaço expositivo central do convento, sendo ainda acompanhado por outros espaços: a antiga biblioteca e os dormitórios, que serão utilizados como espaços de reserva para colocação de peças e documentos", acrescenta.

Para a Câmara Municipal, "esta é uma oportunidade de valorização da vila e do concelho que permitirá revitalizar a dinâmica turística e cultural de Montemor-o-Velho".

O investimento visa igualmente "reforçar a imagem de um concelho dinâmico, capaz de conjugar e valorizar património, tradição e modernidade na implementação de locais de fruição cultural com capacidade de atrair novos públicos".

"Esta é uma das 50 empreitadas que o município de Montemor-o-Velho tem em curso nas 11 freguesias do concelho e cujo investimento total ultrapassa os 8,5 milhões de euros", sublinha, ao reafirmar a aposta na "retoma e crescimento da economia" local, afetada pela pandemia da covid-19.