Morreu a cantora Sinead O`Connor

"É com grande tristeza que anunciamos o falecimento de nossa amada Sinead", refere a família num comunicado publicado pela emissora pública RTE. "A sua família e amigos estão devastados".



Sinead O'Connor alcançou a fama em 1990 com a canção "Nothing Compares 2 U", escrita por Prince, mas ficou também conhecida pelas muitas controvérsias em que se envolveu.



A artista disse que foi abusada pela mãe durante a infância e criticou duramente a Igreja Católica, que acusou de não proteger as crianças vítimas de abuso sexual. Em 1992, rasgou uma imagem do papa João Paulo II na televisão americana.



Em 1999 causou outro escândalo quando uma igreja irlandesa dissidente a ordenou sacerdotisa.



Sinead O’Connor desapareceu gradualmente dos palcos, mas regressaria em 2005 no álbum de reggae depois de se estabelecer na Jamaica e explorar a escola rastafári.



"Lamento muito saber da morte de Sinead O'Connor", disse o primeiro-ministro irlandês, Leo Vardkar, na rede social Twitter, agora X. "A sua música era apreciada em todo o mundo e o seu talento era inigualável e incomparável".









c/ AFP

Nos últimos anos, a cantora irlandesa foi muito ativa nas redes sociais, ameaçando ex-companheiros com ações legais, lutando com os seus problemas de saúde física e mental e compartilhando pensamentos suicidas face ao relacionamento complicado com a família e os filhos.