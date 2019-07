Morreu a pianista Helena Matos, Medalha de Mérito Cultural em 2017

Lusa24 Jul, 2019, 21:53 | Cultura

Distinguida com a Medalha de Mérito Cultural do Ministério da Cultura, em 2017, Helena Matos destacou-se em concerto, no país e no estrangeiro, tendo atuado com diferentes gerações de grandes intérpretes, como os violinistas Jack Glattzer, Christa Rupper e Leonor Prado, entre outros músicos.

Na Escola de Música do Conservatório Nacional, em Lisboa, onde lecionou durante toda a carreira, manteve-se como referência de músicos como os pianistas Jorge Moyano e Adriano Jordão, e de musicólogos como Manuela Toscano e Rui Vieira Nery, que se contam entre os seus muitos alunos.

Maria Helena Leite de Matos da Silva entrou no Conservatório Nacional, com 11 anos, no início da década de 1930, quando a direcção musical da escola se encontrava ainda em Vianna da Motta, e iniciou pouco depois uma carreira de concerto que somou mais de sete décadas e se estendeu por todo o país e pelo estrangeiro.

Fez parte de júris de música e trabalhou com formações como a Orquestra Gulbenkian e as antigas orquestras do Teatro Nacional de São Carlos e da Radiodifusão Portuguesa.

Atuou com intérpretes como os violinistas Vasco Barbosa e Lídia de Carvalho, com a violoncelista Madalena Sá e Costa, assim como com o tenor Fernando Serafim, com quem gravou o seu derradeiro álbum, "Entrega", publicado em 2017.

Helena Matos distinguiu-se em particular na interpretação dos repertórios romântico e do século XX, a que deu atenção particular, incluindo obras de compositores como Anton Webern e Sergei Profokiev nos seus recitais, e também na divulgação da música erudita portuguesa, com composições de criadores como Armando José Fernandes, Fernando Lopes-Graça e Filipe Pires, de quem estreou "Seis Epígrafes", ciclo de canções sobre poemas de Natália Correia, que levou a várias salas do país, com a meio-soprano Dulce Cabrita.

Foi distinguida em 1948, com um prémio nacional de interpretação, recebeu igualmente o Prémio da Juventude Musical do Porto, em 1954, e o Prémio Luiz Costa, de homenagem ao compositor, em 1962.

Em 2017, o Ministério da Cultura atribuiu-lhe a Medalha de Mérito Cultural, por reconhecimento da sua carreira como intérprete e pedagoga.

A família da pianista informou que o corpo de Helena Matos se encontra na Igreja de Nossa Senhora do Rosário de Fátima, na Avenida de Berna, em Lisboa, onde será celebrada missa de corpo presente, na quinta-feira, às 14:00, antes da partida do funeral, às 15:00, para o cemitério de Benfica.