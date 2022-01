Morreu a pianista Tania Achot, nome decisivo para "a nova escola de piano" em Portugal

Nuno Vieira de Almeida salientou o "empenho fundamental" de Tania Achot para "o surgimento de uma nova escola de piano" em Portugal, empenho que partilhou com o pianista José Sequeira Costa, com quem foi casada.

De origem arménia, Tania Achot-Haroutounian era natural da antiga Pérsia, atual Irão, onde nasceu em 1937, a 03 de janeiro, mas afirmava-se de origem e formação musical russas.

Começou os estudos de piano aos oito anos em Teerão e, aos 14 anos, mudou-se para França, onde estudou no Conservatório de Paris com Lazare Lévy. Na Polónia teve aulas com Henryk Sztompka.

Em 1960, ficou em 3.º lugar no Concurso Internacional de Piano Chopin, em Varsóvia, edição vencida pelo pianista italiano Maurizio Pollini.