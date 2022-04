Morreu a violoncelista Madalena Sá e Costa

Madalena Sá e Costa morreu na última madrugada. A violoncelista tinha 106 anos. Descendente de uma família ligada à música, Madalena era irmã da pianista Helena Sá e Costa. Juntas formaram uma dupla de intérpretes e pedagogas que deixou marcas no cenário musical portuense.