Com uma carreira de 50 anos, Margarida Amaral começou no então Rádio Clube Português. Passou depois para a Emissora Nacional, onde fez parte do Coro Feminino.



Um dos maiores sucessos foi "Alô", em 1949, e a recriação da canção "Camélias" .



O velório da cantora realiza-se este sábado na Igreja do Cristo Rei, na Portela, em Loures.