Morreu escritor francês Jean d`Ormesson

O romancista morreu na sequência de um ataque cardíaco na sua casa em Neuilly, nos subúrbios de Paris, disse a filha, a editora Héloïse d`Ormesson.

Membro da Academia Francesa e antigo diretor do diário francês Le Figaro (1974-1977), Jean d`Ormesson é autor de quatro dezenas de livros.

A sua carreira literária explodiu em 1971 com "La Gloire de l`Empire", obra galardoada com o grande prémio da Academia Francesa. Em 2015 recebeu a mais alta distinção para um escritor francês, foi editado na colecção La Pléiade, publicada pela Gallimard.

Nascido em Paris em 16 de junho de 1925, filho de um embaixador, Jean d`Ormesson iniciou a carreira profissional como alto funcionário. Foi membro de delegações francesas em diversas conferências internacionais (1946-48), ingressou na Organização da ONU para a Educação, Ciência e Cultura (Unesco), da qual foi secretário-geral (1950-1992) e foi presidente do Conselho Internacional de Filosofia e Ciências Humanas, tendo pertencido em paralelo a uma série de gabinetes ministeriais entre 1958 e 1965.

Colaborador desde 1949 de vários jornais, como Paris-Match, Ouest-France, Nice Matin, foi redator e editor adjunto (1952-71) da revista de filosofia Diogène, antes de se tornar no seu diretor-geral em 1976.

Presidente da direção da sociedade de gestão do jornal Le Figaro e diretor daquele diário de 1974 a 1976, ocupou de seguida o cargo de diretor-geral até à demissão em junho de 1977.

Em 1956, Jean d`Ormesson publicou o primeiro romance, "L`Amour est un plaisir". Entre os seus grandes sucessos literários figuram também "Au plaisir de Dieu" (1974) ou "Dieu, sa vie, son oeuvre" (1981) e "Jean qui grogne et Jean qui rit" (1984).

Com "L`Histoire du Juif errant" (1991), "La Douane de mer"(1994) e "Presque rien sur presque tout" (1996), o escritor, que recebeu o prémio Chateaubriand (1994) pelo conjunto da obra, faculta a explicação do mundo, com a sua arte própria de falar de coisas sérias com ligeireza.

De seguida, publicou "Une Autre histoire de la littérature française" em dois volumes (1997-1998), um novo romance ("Voyez comme on danse", 2001) e dois livros testamentais: "Le Rapport Gabriel" (1999) e "C`était bien" (2003). Em 2005, dá à estampa "Une fête en larmes" e em 2013 "Un jour je m`en irai sans vous avoir tout dit".

