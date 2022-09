Morreu Louise Fletcher a enfermeira de "Voando sobre um ninho de cucos"

Fletcher morreu durante o sono rodeada pela família na casa em Montdurausse, França, disse o agente David Shaul à agência de notícias Associated Press na sexta-feira, sem adiantar qualquer causa.

Depois de suspender a carreira durante anos para criar os filhos, Fletcher quando foi escolhida para contracenar com o ator norte-americano Jack Nicholson, no filme de 1975 do realizador Milos Forman, que tinha admirado o trabalho no ano anterior no filme "Ladrões Como Nós", de Robert Altman.

"Fui a última pessoa a ser elenco", lembrou, numa entrevista de 2004. "Só a meio das filmagens é que percebi que o papel tinha sido oferecido a outras atrizes que não queriam aparecer de forma tão horrível no ecrã", como Anne Bancroft, Ellen Burstyn e Angela Landsbury.

"Voando sobre um ninho de cucos" conquistou os Óscar de melhor filme, melhor realizador, melhor ator, melhor atriz e melhor guião.

Na cerimónia de 1976, ao receber o prémio, Fletcher disse ao público: "Parece que todos me odiavam".

Depois dirigiu-se, em linguagem gestual, aos pais: "Quero agradecer-vos por me terem ensinado a ter um sonho. Estão a ver o meu sonho tornar-se realidade".

Mais tarde, nessa noite, Forman comentou ironicamente com Fletcher e Nicholson: "Agora todos nós faremos tremendos fracassos".

Fletcher casou com o produtor Jerry Bick no início da década de 1960 e teve dois filhos, tendo decidiu suspender a carreira durante 11 anos.