Morreu o arquiteto paisagista Gonçalo Ribeiro Telles aos 98 anos

O arquiteto, cuja carreira também se destacou na cidadania, ecologia e na política, faleceu na tarde de hoje, em casa, rodeado pela família.

Nascido a 25 de maio de 1922, em Lisboa, Gonçalo Ribeiro Telles é autor de projetos relevantes em Lisboa, como os Corredores Verdes e os jardins da Fundação Calouste Gulbenkian.

Gonçalo Ribeiro Telles formou-se em Agronomia e Arquitetura Paisagista em 1950, no Instituto Superior de Agronomia, tendo desempenhado diversos cargos políticos e participado na fundação de instituições referenciais no panorama da cultura nacional.

Em 1950 e 1957 é candidato à Assembleia Nacional pelos Monárquicos Independentes, em 1961 pela CEUD. Em 1969 é co-fundador do Partido Popular Monárquico (PPM) e em 1993 é cofundador do Movimento Partido da Terra.

Entre 1974 e 1976 é subsecretário de Estado do Ambiente e secretário de Estado de Ambiente e de 1981 a 1983 desempenhou as funções de Ministro da Qualidade de Vida.

Da sua passagem pelo Governo nasceu um conjunto de decretos-lei que foi determinante para a definição de uma política de ambiente e de paisagem, destacando-se a Reserva Agrícola Nacional e a Reserva Ecológica Nacional.



Enquanto deputado na Assembleia da Republica são da sua responsabilidade as propostas da Lei de Bases do Ambiente, da Lei da Regionalização, da Lei Condicionante da Plantação de Eucaliptos, da Lei dos Baldios, da Lei da Caça, e da Lei do Impacte Ambiental.

Foi deputado da Assembleia da Republica pelo PPM em 1975 e, em 1985, volta novamente ao Parlamento como deputado independente pelo Partido Socialista.

Em 1985 é vereador da Câmara Municipal de Lisboa pelo Movimento da Terra.Gulbenkian expressa pesarO conselho de administração da Gulbenkian já expressou o pesar pela morte de Gonçalo Ribeiro Telles.

Isabel Mota, presidente da Fundação, lembra “o amigo e visionário que inspirou gerações de arquitetos paisagistas, responsável, em conjunto com António Viana Barreto, pelo desenho do jardim da Fundação Gulbenkian, um espaço que se tornou emblemático para todos os que diariamente aqui esquecem o bulício da cidade”.



A presidente da Fundação destaca “o incansável defensor das cidades ecológicas e humanizadas, das reservas e parques naturais, dos jardins e das hortas urbanas, perante a ameaça constante dos interesses privados e corporativos”. “Nunca é demais realçar o espírito de um homem à frente do seu tempo que viu, como poucos, o que reservava o futuro numa altura em que os alarmes das crise ecológica e climática ainda não soavam com a força de hoje. Um homem profundamente cansado de ter razão que tantas vezes viu a cidade tomar um rumo contrário à visão que, sabiamente, defendia, baseada num profundo conhecimento e num amplo bom-senso. Este homem que apreciava o carácter dinâmico dos jardins, tão ligado ao movimento da vida, como gostava de dizer, com elementos que nascem, crescem, reproduzem-se e morrem, ficará para sempre ligado a esta Fundação e a este jardim admirável que ajudou a criar.”

