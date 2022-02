Morreu o controverso ex-governador de Tóquio e escritor Shintaro Ishihara

O romancista-político, que se tornou deputado e brevemente ministro dos Transportes, era hoje mais conhecido por impulsionar a nacionalização das Ilhas Senkaku no Japão em 2012, cuja soberania Pequim reivindica, abrindo uma disputa territorial que ainda hoje marca as suas relações bilaterais.

Ultra-conservador, carismático e populista, Ishihara era conhecido por opiniões rotuladas como sexistas, demagógicas e xenófobas, e era considerado uma figura pública atípica no Japão pela sua propensão para atrair a atenção.

Durante uma carreira política de mais de 50 anos, serviu em vários cargos de gabinete no Partido Liberal Democrático conservador (LDP) e foi governador de Tóquio durante 13 anos, cargo pelo qual concorreu como independente, mas com o apoio do partido.

Nascido a 30 de setembro de 1932 na cidade portuária japonesa ocidental de Kobe, Ishihara era conhecido pelo apelido "Mister No" do livro mais famoso que co-escreveu em 1989 com o fundador da Sony Akio Morita, "The Japan That Can Say No".

O manuscrito defendia um maior papel internacional para o Japão fora dos Estados Unidos e apelava à consideração do cancelamento do seu tratado bilateral de segurança.

Licenciado em Direito em 1956, ganhou o seu primeiro prémio literário, o Prémio Akutagawa (o prémio mais prestigiado do Japão para novos escritores) pelo seu romance mais vendido "Sun Station", e durante um tempo combinou a escrita com o seu amor pelo mar, chegando mesmo a competir em várias regatas.

Foi apenas em 1968, aos 36 anos de idade, que entrou na política quando foi eleito para a Câmara Alta com um número sem precedentes de três milhões de votos no círculo eleitoral nacional, depois de ter coberto a Guerra do Vietname para o jornal Yomiuri entre 1966 e 1967.

Em 1976 foi nomeado Diretor-Geral da Agência do Ambiente e em 1987 Ministro dos Transportes, cargo que desempenhou durante um ano.

Em 1989 Ishihara tentou sem sucesso a presidência do LDP, mas as eleições foram para Toshiki Kaifu, que morreu em janeiro.

Em abril de 1999 ganhou a prefeitura de Tóquio, um cargo para o qual foi sucessivamente reeleito até se demitir em 2012.

Foi sob a sua liderança que foi concebida a candidatura de Tóquio para acolher os Jogos Olímpicos de 2016, que ele não ganhou, mas que acabaria por se materializar sob o seu sucessor para o evento de Verão de 2020, que teve lugar em 2021.