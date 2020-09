Morreu o editor Francisco da Conceição Espadinha, 86 anos, fundador da Editorial Presença

Em comunicado a Presença refere-se a Espadinha como "um leitor apaixonado e compulsivo" que, entre outros, publicou escritores como Nadine Gordimer, Günter Grass, Imre Kertész e os portugueses Alçada Baptista, Augusto Abelaira, Fernanda Botelho e David Mourão-Ferreira.

Foi também responsável por editar autores como Vergílio Ferreira, Eduardo Lourenço, Umberto Eco, George Steiner, Ruy Belo, Ruy Cinatti, Helder Macedo, Álvaro Manuel Machado, João Miguel Fernandes Jorge, Vasco Graça Moura e Joaquim Manuel Magalhães e, recentemente incluiu no seu catálogo autores como J. K. Rowling, Ken Follett, Suzanne Collins e Orhan Pamuk.

Francisco José da Conceição Espadinha nasceu a 30 de junho de 1934, era licenciado em Direito, pela Universidade de Lisboa, e fundou a Editorial Presença em 1960.

"A década inaugural de 1960 foi marcada pela publicação de teatro e de ensaio. A imagem do editor fica ligada a essa vertente inovadora. O primeiro livro a ser publicado foi `Kean`, uma peça de teatro, do filósofo francês Jean-Paul Sartre. `Molloy`, de Samuel Beckett foi também lançado nessa época. Destacou-se na área da poesia com a coleção de referência `Forma`, e o livro de estreia de Daniel Filipe, `A Invenção do Amor`", refere a mesma fonte.

Francisco José da Conceição Espadinha foi membro da Comissão Consultiva do Instituto Português do Livro e da Leitura (1986-87), presidente da Associação Portuguesa dos Editores e Livreiros (APEL) de 1987 a 1992, tendo nestes anos dirigido a revista "Livros de Portugal", editada pela APEL.

Espadinha fez ainda parte da Comissão Nacional da Língua Portuguesa (1988-1990), foi delegado português na Federação de Editores Europeus e Membro do Conselho Superior das Bibliotecas Portuguesas (1991).

Em 2015 o Presidente da República, Aníbal Cavaco Silva, condecorou-o com a Comenda da Ordem de Mérito.

No mesmo comunicado a Presença realça "o selo de identidade e independência reconhecido a Francisco Espadinha e a sua capacidade de adaptação" e cita o fundador, segundo o qual a Editorial Presença, que completou 60 anos, é "uma obra que está sempre em movimento".

"Cumpre ao Grupo Presença honrar o legado que nos deixa e prosseguir o seu projeto de vida", lê-se no mesmo comunicado

Tendo em conta o atual contexto de pandemia, a cerimónia fúnebre será exclusivamente reservada à família.