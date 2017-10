Morreu o escritor e encenador Jorge Listopad

RTP02 Out, 2017, 14:47 / atualizado em 02 Out, 2017, 15:39 | Cultura

Jorge Listopad, que faria 96 anos a 26 de novembro, encenou cerca de 60 peças de teatro e ópera e deixa cerca de 50 obras de prosa, poesia e ensaio, em checo, português e francês, nomeadamente "Remington", "Estreitamento progressivo", "O jardim fecha às 18h30" e "Fruta tocada por falta de jardineiro".



O poeta, cronista e encenador nasceu em 1921 em Praga, onde se doutorou em Filosofia, mas vivia em Portugal desde a década de 1950, onde desenvolveu um percurso rico nas artes, da literatura ao teatro. Jorge Listopad viveu no Porto, onde foi um dos fundadores das estruturas locais da RTP, e trabalhou como realizador de televisão. Mais tarde mudou-se para Lisboa com vista a lecionar no Instituto Superior de Ciência Política.



As mais recentes encenações foram "A instalação do medo", em 2014, no Teatro Municipal São Luiz, e "Meu tio Jaguar", em 2012, no Teatro Nacional D. Maria II.



Segundo a biografia disponível na página oficial do autor, Jorge Listopad perdeu a família durante a II Guerra Mundial - perseguida pelo regime nazi de Hitler.



Chegou a pertencer à Resistência e viveu exilado em Paris, onde trabalhou, por exemplo, na televisão francesa.



Colaborou com vários jornais portugueses e checos, presidiu à Comissão Instaladora da Escola Superior de Teatro e Cinema, codirigiu o Teatro Nacional D. Maria II e, em 1981, fundou e dirigiu o Grupo de Teatro da Universidade Técnica de Lisboa.



Em Portugal, Jorge Listopad teve um percurso premiado, nomeadamente pela Associação Portuguesa de Críticos de Teatro e pela Presidência da República, que lhe atribuiu o grau de Grande-Oficial da Ordem do Infante D. Henrique.



Foi ainda agraciado com a Medalha Militar Checoslovaca da Resistência (1945) e nomeado Companheiro do Marechal Tito (1946), tendo sido distinguido também com o Prémio da Academia de Artes e Ciências de Praga, pelo conjunto da sua obra.



Recebeu igualmente o 1.º Prémio do Conselho Cultural de Estocolmo (1952), o 1.º Prémio da Rádio Europa Livre de Poesia (1954), a Medalha de Ouro do Prémio Europeu Franz Kafka (2000), a Medalha de Mérito Nacional da República Checa (2001), o Prémio Gratias Agit (Praga, 2004), o Prémio Jaroslav Seifert (Praga, 2007), pela e é doutor honoris causa pela Universidade de Brno (República Checa, 1992) e pela Universidade Carolinum, de Praga.