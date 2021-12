Morreu o ex-jornalista Horácio Vale César

Nascido em Ponta Delgada, Açores, em 03 de dezembro de 1950, formou-se em História e Direito na Universidade de Lisboa, fez carreira como jornalista, na Rádio Comercial e também no Semanário, sendo depois assessor político em Governos do PS.

Antes do 25 de Abril, teve, nos Açores, atividade política contra a ditadura e foi uma das influências do irmão, Carlos César, atual presidente do PS, como o próprio antigo chefe do governo regional açoriano admitiu numa entrevista ao jornal on-line Observador.

Um dos seus últimos postos foi como adjunto de João Soares, em 2016, ministro da Cultura. Antes, tinha sido porta-voz e adjunto de Jaime Gama como ministro dos Negócios Estrangeiros, tendo depois trabalhado, como assessor, no parlamento, na comissão de Negócios Estrangeiros.

Num dos seus últimos `posts` no Facebook, escreveu, citando Alberto Souto de Miranda, sobre o "Reino do `patíbulo opinativo rápido`": "Estamos cheios de candidatos a Sansão, o carrasco consciencioso do Terror. Têm a chave da felicidade dos povos na ponta da guilhotina verbal."