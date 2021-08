Morreu o músico Don Everly, da dupla Everly Brothers, aos 84 anos

Everly morreu na sua residência em Nashville, no estado norte-americano do Tennessee.

"Don viveu o que sentia no seu coração [...] e comemorou compartilhando a música que um Everly Brother fez para ele", afirmou, em comunicado, a família, citada pelo jornal.

Os irmãos Everly formaram uma das duplas mais influentes da história do rock and roll e alcançaram seu pico de popularidade no final dos anos 1950 e início dos 1960, noticiou a agência Efe.

As preciosas harmonias dos irmãos Phil, que morreu em 2014, e Don influenciaram nomes da história da música como The Beatles, The Beach Boys ou The Byrds.

Entre suas canções mais célebres estão "Cathy`s Clown", "Wake Up Little Susie", "Bye Bye Love", "When Will I Be Loved" e "All I Have to Do Is Dream".

Os Everly Brothers foram incluídos no Rock and Roll Hall of Fame em 1986.