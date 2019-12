Morreu o músico espanhol Patxi Andión, aos 72 anos

O cantor celebrou este ano 50 anos de carreira com vários concertos, três deles em Portugal.



Patxi Andión tinha uma forte ligação ao nosso país, que começou ainda no tempo da ditadura, e chegou mesmo a ser expulso do território português pela PIDE.



O músico de ascendência basca marcou presença em vários programas de televisão portugueses, gravou em Portugal o primeiro álbum ao vivo e participou num disco de Ana Moura.