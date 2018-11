Morreu o realizador italiano Bernardo Bertolucci

RTP26 Nov, 2018, 09:02 / atualizado em 26 Nov, 2018, 11:38 | Cultura

No início da década de 1960, Bertolucci foi assistente de direcção do mítico realizador Pier Paolo Pasolini no filme “Accatone”. Em 1962 realizou a sua primeira longa-metragem, “La Commare Secca”, e dois anos depois “Prima della rivoluzione”.



Em 1970, filmou um conto de Jorge Luís Borges – “La Strategia del Ragno” (A Estratégia da Aranha) – e “Il Conformista” (O Conformista), a partir da obra de Alberto Moravia.



Um dos filmes que o consagrou entre o grande público foi “O Último Imperador”, obra notável de 1987 que lhe valeu um Óscar. Seriam, ao todo, nove Óscares, entre os quais o de melhor filme e o de melhor realizador.









Em 1976, dirigiu o épico “1900”, que contava com uma equipa notável de actores, entre os quais Robert de Niro, Gérad Dépardieu, Donald Sutherland, Burt Lancaster, Sterling Hayden e Dominique Sanda. Nascido a 16 de março de 1940 em Parma, Bertolucci estudou Literatura Moderna na Universidade de Roma.





Em “Um Chá no Deserto”, de 1993, contou com o desempenho de Paul Bowles, escritor e o autor do livro que dá origem ao filme, além de compositor e viajante.





Paul Bowles tornou-se mítico pela sua relação com Marrocos, onde se exilou e veio a morrer.





Filmou também “O Pequeno Buda” (1993), “Beleza Roubada” (1996) e “Assédio” (1998).





Poeta, produtor, guionista e cineasta, Bernardo Bertolucci era visto como “o grande mestre” do cinema italiano.











c/ Lusa



Bernardo Bertolucci filmou também o célebre “O Último Tango em Paris” (1972), com Marlon Brando e Maria Schneider interpretando cenas próximas do sexo explícito, o que viria a causar fortes críticas. Seria, apesar de tudo, nomeado para o Óscar de melhor realizador.