Morreu Vasco de Castro, o "desenhador de Moura"

Tem obra publicada no Le Monde, Le Figaro e noutros títulos de grande circulação em França.



Por cá, colaborou com o Diário de Notícias e com o Público durante mais de 20 anos. É considerado por muitos como um dos maiores desenhadores de humor do século XX.



Vasco de Castro tinha 85 anos. Morreu na última noite, no Hospital Amadora Sintra, na sequência de várias complicações respiratórias.