Morreu Vic Damone, o cantor que segundo Sinatra "tinha a melhor voz do negócio"

O auge da popularidade de Damone ocorreu nos anos 50 do século passado, antes da chegada do "rock`n rol, altura em as suas músicas eram escutadas por toda a América.

O seu primeiro sucesso surgiu em 1949, com "Again" , tendo alcançado o estrelato em 1956, após a gravação de "On the Street Where You Live", do musical "My Fair Lady".

Vic Damone foi um dos ícones do estilo crooner, tendo-se tornado muito popular devido às frequentes apresentações ao vivo nas televisões americanas, acompanhado por algumas das mais míticas orquestras dos anos 50, as chamadas Big Bands.

A par com Sinatra, Tony Bennett, Perry Como e Dean Martin, Vic Damone é apontado com um dos mais importantes cantores americanos de origem italiana, que dominaram o panorama musical norte-americano durante décadas.