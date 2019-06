Morte de Agustina é "irreparável perda" da literatura portuguesa - Contraponto

Lusa03 Jun, 2019, 17:23 | Cultura

Para a editora, que em janeiro publicou a biografia "O Poço e a Estrada", de Isabel Rio-Novo, Agustina Bessa-Luís "continuará a ser uma das maiores representantes da literatura e da língua portuguesas".

Segundo o editor Rui Couceiro, está em preparação uma segunda edição daquela biografia.

Agustina Bessa-Luís morreu hoje, aos 96 anos, no Porto, e o funeral realiza-se na terça-feira, dia em que o Governo decretou luto nacional.

Agustina Bessa-Luís, que nasceu a 15 de outubro de 1922 em Vila Meã, Amarante, encontrava-se afastada da vida pública, por razões de saúde, há cerca de duas décadas.

O seu nome destacou-se em 1954, com a publicação do romance "A Sibila", que lhe valeu os prémios Delfim Guimarães e Eça de Queiroz.

Recebeu igualmente o Grande Prémio de Romance e Novela, da Associação Portuguesa de Escritores, em 1983, pela obra "Os Meninos de Ouro", e em 2001, com "O Princípio da Incerteza I - Joia de Família".

Foi distinguida pela totalidade da sua obra com o Prémio Adelaide Ristori, do Centro Cultural Italiano de Roma, em 1975, e com o Prémio Eduardo Lourenço, em 2015.

Em 2004, Agustina recebeu os Prémios Camões e Vergílio Ferreira.

Foi condecorada como Grande Oficial da Ordem de Sant`Iago da Espada, de Portugal, em 1981, elevada a Grã-Cruz em 2006, e o grau de Cavaleiro da Ordem das Artes e das Letras, de França, em 1989, tendo recebido a Medalha de Honra da Cidade do Porto, em 1988.

Questionada sobre o que escrevia, a autora disse, num encontro na Póvoa de Varzim: "É uma confissão espontânea que coloco no papel".

A cerimónia fúnebre da escritora Agustina Bessa-Luís decorrerá na terça-feira, na Sé Catedral do Porto, seguindo depois para o cemitério do Peso da Régua, Vila Real, onde será sepultada "na intimidade da família", revelou hoje o Círculo Literário Agustina Bessa-Luís.