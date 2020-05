Mosteiro de Coimbra e museus das Caldas da Rainha reabrem ao público

Ainda no contexto da pandemia da covid-19 e uma semana depois de os serviços centrais da DRCC, em Coimbra, terem retomado a atividade, reabrem também ao público o Mosteiro de Santa Clara-a-Velha, na mesma cidade, o Museu José Malhoa e o Museu da Cerâmica, os dois nas Caldas da Rainha, distrito de Leiria.

Ao contrário do previsto, "fica adiada a reabertura" do Museu Dr. Joaquim Manso, na Nazaré, segundo uma fonte daquele organismo, dirigido por Suzana Menezes.

Os visitantes do Mosteiro de Santa Clara-a-Velha são convidados a acompanhar uma visita que dará "a conhecer um aspeto peculiar" da história do monumento: "a prática de cuidados medicinais e o legado da Rainha Santa Isabel", informa a DRCC em comunicado.

"Partindo do maior hospital medieval de Portugal de caráter laico e datável do ano 1322, localizado nas imediações do Mosteiro de Santa Clara-a-Velha, pretende-se fazer uma visita, introduzindo os conceitos de assistência hospitalar, pobreza e obra caritativa" atribuídos a Isabel de Aragão, mulher do rei D. Dinis.

Existia na dependência deste hospital "uma botica onde eram utilizadas plantas medicinais nas práticas curativas e nos cuidados de higiene", salienta a nota.

"Percorrendo a exposição permanente, damos a conhecer o importante papel da botica conventual através do espólio recolhido durante as escavações arqueológicas" de 1995 a 2000, acrescenta.

Com duração de 50 minutos, as cinco visitas diárias destinam-se aos públicos adulto e infantil, com um máximo de 10 participantes cada e mediante marcação prévia.

No Museu José Malhoa, nas Caldas da Rainha, a visita é subordinada ao tema "À descoberta de representações sociais na obra de José Malhoa", que se destacou na "pintura de género" com obras em que "representa o Portugal esquecido do século XIX e dos inícios do século XX", explica a DRCC.

"São maioritariamente representações da vida rural, do povo com os seus hábitos e costumes, mas também da restante sociedade, com a execução de diversos retratos por encomenda", acrescenta.

As duas visitas diárias, para o público em geral e grupos de seis pessoas, exigem igualmente marcação prévia.

Também nas Caldas da Rainha e cumprindo as mesmas regras, o Museu da Cerâmica realiza uma visita comentada com o título "As histórias `escondidas` que as peças contam...".

O acervo desta unidade museológica inclui "peças que contam histórias `escondidas` relacionadas com a saúde e a medicina, episódios adormecidos de identidade cultural, ligações afetivas de criação artística para oferta ou assinalar situações marcantes".